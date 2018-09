MB für Arbeitsminderungsbescheinigung

Der Aufwand in der Praxis würde unglaublich vermehrt, weil das ja genau mit dem Patienten und dann noch mit dem Arbeitgeber abgesprochen werden muss. Wie soll die Berechnung Lohnfortzahlung - Krankengeldberechung erfolgen. Alles wird ja wieder vom Arzt bescheinigt werden müssen. und für den Mehraufwand die Vergütung für den Arzt, dürfte dann für 10 min Arbeitszeit wieder so bei 1,50 € liegen wenn überhaupt.Oder die Kassen meinen Zusatzleistung ohne Mehrvergütung - Sprechstundenzeiten erhöhen ohne Mehrvergütung. Was sollen wir uns noch alles zumuten lassen. alles was die kassen in den letzten Monaten so rausgelassen haben: indiskutabel, unverschämt, unzumutbar.

Der MB soll sich mal schön um die Belange der Klinikärzte kümmern und nicht dort eingreifen wo er absolut nichts versteht.

Manche "aolten" die noch etwas länger über die Rente hinaus arbeiten wollten werden sagen das mach ich nicht mehr mit, folglich steigt die Arbeitsbelastung für die Jüngeren um so mehr, bei fehlendem Nachwuchs wird also die unlust an diesem wunderbarem Beruf immer mehr schwinden.

ich denke das wird in der Praxis überhaupt nicht funktionieren. hoher Bürokratischer Aufwand, muss ja auch entsprechend konkretisiert werden, und ich glaube der Pat. will das auch gar nicht. Wir haben die Möglichkeit des Wiedereingliederungsplans. Da könnte man vielleicht versuchen den Zeitraum zu verlängern.