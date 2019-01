Ärzte Zeitung online, 25.01.2019 1

Helios-Kliniken

MB fordert mehr Geld für „harte Dienste“

BERLIN. In Berlin haben die Tarifverhandlungen für die Ärzte an den Helios-Kliniken begonnen. Der Marburger Bund fordert unter anderem eine Neugestaltung des Systems von Schicht- und Wechselschicht. So soll eine bessere Vergütung der Dienste ab 17 Uhr erreicht werden, die den besonderen Belastungen in dieser Zeit gerecht werde.

Darüber hinaus will der MB zusätzliche Gehaltsstufen für erfahrene Ärzte sowie eine spürbare Erhöhung der Erschwerniszulage durchsetzen. Die Gehaltsforderung beläuft sich auf sechs Prozent bei einem Jahr Laufzeit.

Wichtig ist für den MB zudem, mit Helios eine rechtsverbindliche Vereinbarung zu schließen, die eine Verdrängung des Ärztetarifvertrags nach dem Tarifvertragsgesetz ausschließt. (chb)

