Studienplätze

NRW-Kabinett verabschiedet Landarztquote

KÖLN. In Nordrhein-Westfalen wird die Landarztquote Realität. Das hat das nordrhein-westfälische Kabinett beschlossen. Die Landesregierung will damit für ärztlichen Nachwuchs auf dem Land sorgen.

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag vom Juni 2017 haben CDU und FDP festgehalten, dass zehn Prozent der Medizinstudienplätze an NRW-Universitäten an Bewerber gehen sollen, die sich verpflichten, nach dem Studium für eine bestimmte Zeit in eine unterversorgte Region zu gehen.

Der Numerus Clausus spielt bei diesen Studierenden keine Rolle. Einzelheiten zu der Quote will Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstagnachmittag vorstellen. (iss)

