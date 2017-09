Polarisierung – Chance für das Parlament

Seit vielen Jahren weist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Mitgliedsländer darauf hin, dass die wichtigsten Einflussfaktoren für eine gesunde Entwicklung der Menschen außerhalb des Gesundheitswesens liegen.

Die Analyse der Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, Die Linke, Bündnis90/Die Grünen, FDP und AfD zur Bundestagswahl durch die Studiengruppe Gesundheit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler ergab: Keine der Parteien nimmt auf das geltende WHO-Programm „Gesundheit 2020 für Europa“ Bezug (siehe http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020).

In den gesundheitspolitischen Programmen aller genannten Parteien fehlen Aussagen, mit welchen politischen Maßnahmen auch in Deutschland eine sozial-ökologische Gesundheitspolitik im Sinne der WHO gestärkt und bei Bund, Ländern, Städten und Gemeinden verankert werden soll.

Dies ist aus drei Gründen erstaunlich:

1. Die Bundesrepublik Deutschland fordert als Mitglied der Weltgesundheitsorganisation (WHO) international eine integrierte vorsorgende Gesundheitspolitik – etwa bei Ebola-Infektionen in Afrika – aber nicht im eigenen Land!



So ist Deutschland z.B. an dem gemeinsamen Programm „Gesundheit 2020 für die europäische Region “ oder dem „Europäischen Umwelt und Gesundheit Programm“ (siehe http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health) beteiligt gewesen. Im Mittelpunkt dieser Programme steht die Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten, eine vorsorgende Gesundheitspolitik zu entwickeln, die sich an einer gesundheitsfördernden Gestaltung der wesentlichen Faktoren für eine gesunde Entwicklung orientiert und dabei soziale Ungleichheit reduziert.

2. Die Bundesrepublik hat unter Berufung auf den Artikel 2 des Grundgesetzes, die WHO und die UN-Behindertenrechtskonvention im § 1 des Sozialgesetzbuches IX „Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben der Gesellschaft“als Ziel der Gesundheitspolitik definiert. Gemessen an diesem Ziel werden Über-, Fehl- und Unterversorgung im Gesundheitswesen identifizierbar. In den Wahl- und Grundsatzprogrammen findet sich dazu trotzdem nichts.

3. Das Thema „Prävention“ wurde auf den Rechtsrahmen der Sozialversicherungen reduziert und funktionale, abgestimmte Reformen für den Aufgabenbereich öffentlicher Umwelt- und Gesundheitsdienste auf der Ebene von Bund, Ländern und Kommunen bleiben unbestimmt.

Die Bundestagswahl 2017 und die Bildung einer neuen Bundesregierung ist ein geeigneter Zeitpunkt, um über die Aufgaben und Strukturen einer zukunftsfähigen Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitik in Deutschland grundlegend nachzudenken.

Die politischen Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte haben dazu geführt, dass die kulturell gewachsenen Gesundheits-, Sozial- und Umweltbeziehungen der Bürger*innen oft durch Marktbeziehungen ohne öffentliche Verantwortung ersetzt wurden. Dies hat eine kontinuierliche Vernachlässigung öffentlicher (zivilgesellschaftlicher und staatlicher) Verantwortung zur Folge gehabt.

Relevante Politikbereiche für eine vorsorgende Gesundheitspolitik sind bessere soziale Startchancen für alle Kinder, kommunale Infrastrukturen für ein gesundheitsförderndes Zusammenleben aller Generationen, Umweltschutz und Städtebau, Bildung und Kultur, Kommunikation und Mobilität, vielfältige Formen der Unterstützung bürgerschaftlicher Selbstorganisation. Auf all diesen Feldern kann die Gesundheit der Bürger*innen im Alltag erhalten und gestärkt werden.

Seit mehr als 10 Jahren gibt es hierzu international umfangreiche Berichte zur Wirksamkeit entsprechender politischer Interventionen. Exemplarisch ist der Marmot-Bericht „Fair Society- Healthy Lives“ für die englische Regierung aus dem Jahr 2010 zu nennen (siehe http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review).

Wir erwarten daher, dass dieses international verfügbare Wissen die Politik der neuen Bundesregierung leitet und auch in Deutschland von Landesregierungen, Städten und Gemeinden umgesetzt wird.

Eine Politik der Stärkung einer Gesundheitsförderung sollte sich auf drei gesellschaftlich bedeutsame Aufgabenbereiche konzentrieren:

• Soziale Inklusion als Menschenrecht auf der Grundlage der UN Menschenrechts-Konventionen wird als zentrales Ziel der Bundesregierung politisch verankert und umgesetzt. Teilhabe an der Gesellschaft und Solidarität im Alltag bilden den kulturellen Kern menschlichen Zusammenlebens in allen Lebensphasen und -situationen. Aufgabe einer neuen Bundesregierung ist es, die vielfach fragmentierten Aspekte des Familien- und Sozialrechtes, des Bildungs-, Arbeits- und Gesundheitsrechtes auf diesen Kern zu beziehen, zu vereinheitlichen und so zu vereinfachen, dass sie für alle Bürger*innen verständlich und im Alltag förderlich und handhabbar sind.

• Eine verlässliche und solidarische Versicherung für Krankenversorgung, Vorsorge, Pflege und Rehabilitation, an deren Finanzierung alle Bürger*innen entsprechend ihrem persönlichen Leistungsvermögen beteiligt werden. Paritätische Beteiligung von Arbeitgebern (auch des öffentlichen Dienstes) an der Finanzierung und Stärkung der demokratischen Selbstverwaltung der Versicherten. Für alle Wirtschaftsteilnehmer im Gesundheitswesen werden Prinzipien einer Gemeinwohl-Ökonomie verbindlich gemacht.

• Zur Politik der Vorsorge gehören neben der Förderung von Innovation und Forschung für die Umsetzung der Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung der UN Agenda 2030 zwingend auch gesellschaftliche Risikobewertungen und Abschätzungen der Folgen wirtschaftlichen und politischen Handels für die Gesundheit. Dazu ist ein Programm „Forschung im Dienste der Gesundheit“ vom BMBF aufzulegen. Aber auch funktionale Reformen der Gesundheits-, der Sozial- und Umweltdienste vom Bund bis zu den Gemeinden

zum Beitrag » Seit vielen Jahren weist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihre Mitgliedsländer darauf hin, dass die wichtigsten Einflussfaktoren für eine gesunde Entwicklung der Menschen außerhalb des Gesundheitswesens liegen.Die Analyse der Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, Die Linke, Bündnis90/Die Grünen, FDP und AfD zur Bundestagswahl durch die Studiengruppe Gesundheit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler ergab: Keine der Parteien nimmt auf das geltende WHO-Programm „Gesundheit 2020 für Europa“ Bezug (siehe http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020).In den gesundheitspolitischen Programmen aller genannten Parteien fehlen Aussagen, mit welchen politischen Maßnahmen auch in Deutschland eine sozial-ökologische Gesundheitspolitik im Sinne der WHO gestärkt und bei Bund, Ländern, Städten und Gemeinden verankert werden soll.Dies ist aus drei Gründen erstaunlich:1. Die Bundesrepublik Deutschland fordert als Mitglied der Weltgesundheitsorganisation (WHO) international eine integrierte vorsorgende Gesundheitspolitik – etwa bei Ebola-Infektionen in Afrika – aber nicht im eigenen Land!So ist Deutschland z.B. an dem gemeinsamen Programm „Gesundheit 2020 für die europäische Region “ oder dem „Europäischen Umwelt und Gesundheit Programm“ (siehe http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health) beteiligt gewesen. Im Mittelpunkt dieser Programme steht die Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten, eine vorsorgende Gesundheitspolitik zu entwickeln, die sich an einer gesundheitsfördernden Gestaltung der wesentlichen Faktoren für eine gesunde Entwicklung orientiert und dabei soziale Ungleichheit reduziert.2. Die Bundesrepublik hat unter Berufung auf den Artikel 2 des Grundgesetzes, die WHO und die UN-Behindertenrechtskonvention im § 1 des Sozialgesetzbuches IX „Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben der Gesellschaft“als Ziel der Gesundheitspolitik definiert. Gemessen an diesem Ziel werden Über-, Fehl- und Unterversorgung im Gesundheitswesen identifizierbar. In den Wahl- und Grundsatzprogrammen findet sich dazu trotzdem nichts.3. Das Thema „Prävention“ wurde auf den Rechtsrahmen der Sozialversicherungen reduziert und funktionale, abgestimmte Reformen für den Aufgabenbereich öffentlicher Umwelt- und Gesundheitsdienste auf der Ebene von Bund, Ländern und Kommunen bleiben unbestimmt.Die Bundestagswahl 2017 und die Bildung einer neuen Bundesregierung ist ein geeigneter Zeitpunkt, um über die Aufgaben und Strukturen einer zukunftsfähigen Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitik in Deutschland grundlegend nachzudenken.Die politischen Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte haben dazu geführt, dass die kulturell gewachsenen Gesundheits-, Sozial- und Umweltbeziehungen der Bürger*innen oft durch Marktbeziehungen ohne öffentliche Verantwortung ersetzt wurden. Dies hat eine kontinuierliche Vernachlässigung öffentlicher (zivilgesellschaftlicher und staatlicher) Verantwortung zur Folge gehabt.Relevante Politikbereiche für eine vorsorgende Gesundheitspolitik sind bessere soziale Startchancen für alle Kinder, kommunale Infrastrukturen für ein gesundheitsförderndes Zusammenleben aller Generationen, Umweltschutz und Städtebau, Bildung und Kultur, Kommunikation und Mobilität, vielfältige Formen der Unterstützung bürgerschaftlicher Selbstorganisation. Auf all diesen Feldern kann die Gesundheit der Bürger*innen im Alltag erhalten und gestärkt werden.Seit mehr als 10 Jahren gibt es hierzu international umfangreiche Berichte zur Wirksamkeit entsprechender politischer Interventionen. Exemplarisch ist der Marmot-Bericht „Fair Society- Healthy Lives“ für die englische Regierung aus dem Jahr 2010 zu nennen (siehe http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/fair-society-healthy-lives-the-marmot-review).Wir erwarten daher, dass dieses international verfügbare Wissen die Politik der neuen Bundesregierung leitet und auch in Deutschland von Landesregierungen, Städten und Gemeinden umgesetzt wird.Eine Politik der Stärkung einer Gesundheitsförderung sollte sich auf drei gesellschaftlich bedeutsame Aufgabenbereiche konzentrieren:• Soziale Inklusion als Menschenrecht auf der Grundlage der UN Menschenrechts-Konventionen wird als zentrales Ziel der Bundesregierung politisch verankert und umgesetzt. Teilhabe an der Gesellschaft und Solidarität im Alltag bilden den kulturellen Kern menschlichen Zusammenlebens in allen Lebensphasen und -situationen. Aufgabe einer neuen Bundesregierung ist es, die vielfach fragmentierten Aspekte des Familien- und Sozialrechtes, des Bildungs-, Arbeits- und Gesundheitsrechtes auf diesen Kern zu beziehen, zu vereinheitlichen und so zu vereinfachen, dass sie für alle Bürger*innen verständlich und im Alltag förderlich und handhabbar sind.• Eine verlässliche und solidarische Versicherung für Krankenversorgung, Vorsorge, Pflege und Rehabilitation, an deren Finanzierung alle Bürger*innen entsprechend ihrem persönlichen Leistungsvermögen beteiligt werden. Paritätische Beteiligung von Arbeitgebern (auch des öffentlichen Dienstes) an der Finanzierung und Stärkung der demokratischen Selbstverwaltung der Versicherten. Für alle Wirtschaftsteilnehmer im Gesundheitswesen werden Prinzipien einer Gemeinwohl-Ökonomie verbindlich gemacht.• Zur Politik der Vorsorge gehören neben der Förderung von Innovation und Forschung für die Umsetzung der Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung der UN Agenda 2030 zwingend auch gesellschaftliche Risikobewertungen und Abschätzungen der Folgen wirtschaftlichen und politischen Handels für die Gesundheit. Dazu ist ein Programm „Forschung im Dienste der Gesundheit“ vom BMBF aufzulegen. Aber auch funktionale Reformen der Gesundheits-, der Sozial- und Umweltdienste vom Bund bis zu den Gemeinden