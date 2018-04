Ärzte Zeitung online, 18.04.2018 1

Flüchtlinge

Bayern baut Lotsenprojekt aus

MÜNCHEN. Bayern bekommt 49 neue Gesundheits-Mediatoren für Migranten. Das teilte das Gesundheitsministerium mit, das die Umsetzung des Projekts "MiMi – Mit Migranten für Migranten" fördert. Demnach soll es insgesamt bald 460 geschulte Mediatoren geben.

Zudem soll noch in diesem Jahr über neue Projektstandorte entschieden werden. Seit 2008 wurden zwölf Standorte in Augsburg, Bamberg, Coburg, Ingolstadt, Landshut, München, Nürnberg, Regensburg, Schweinfurt, Würzburg, der Region Allgäu-Bodensee und im Landkreis Passau eingerichtet; seit 2016 gibt es zudem eine Koordinierungsstelle in München.

Der Freistaat investierte bisher 1,05 Millionen Euro in das Vorhaben. Es wurde vom Ethno-Medizinischen Zentrum in Hannover initiiert. Die Mediatoren sollen Gesundheitswissen an andere Migranten weitergeben. (cmb)

