Ärzte Zeitung online, 22.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



AOK Bayern

Pflegekräfte doppelt so oft krank wie andere Beschäftigte

Bayerische Pflegeheim-Mitarbeiter waren im vergangenen Jahr an 6,8 Prozent aller Kalendertage krank. Damit liegt der Krankenstand der Pflegekräfte laut "Report Pflege 2017" der AOK Bayern um fast 50 Prozent höher als der aller anderen Beschäftigten in Bayern, die an 4,7 Prozent aller Tage erkrankt waren.

Die mit Abstand meisten Arbeitsunfähigkeitstage in der Pflege gehen zwar auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurück (23,5 Prozent). Aber auch psychische Belastungen nehmen zu. Fast 16 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage seien durch psychische Erkrankungen verursacht worden, so die Gesundheitskasse. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich