Betriebliche Gesundheitsförderung

AOK-Gesundheitspreis geht an "Pflege & Wohnen Hamburg"

Der mit 5000 Euro dotierte Gesundheitspreis des AOK-eigenen Instituts für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) geht in diesem Jahr an "Pflegen & Wohnen Hamburg", einen privaten Anbieter stationärer Pflege. Das BGF-Institut verleiht jährlich seinen Gesundheitspreis als Anerkennung für ein vorbildliches betriebliches Engagement in der Gesundheitsförderung.

"Pflegen & Wohnen Hamburg" setze sich "sowohl für das Wohlergehen der Bewohner in seinen Einrichtungen, als auch für die Gesundheit seiner Belegschaft ein", so Rolf Buchwitz, stellvertretender Vorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg. Das BGF-Institut ist ein Tochterunternehmen der Gesundheitskasse. (eb)

