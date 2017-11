Ärzte Zeitung online, 28.11.2017 1

Innovationsfonds

"Cardiolotsen" begleiten Herzkranke

BERLIN. Gegen den Drehtüreffekt nach Klinikaufenthalten wegen Herzerkrankungen will die AOK Nordost mit dem kommunalen Berliner Klinikriesen Vivantes vorgehen. Die Partner entwickeln in Kooperation mit dem Berufsverband Deutscher Internisten und dem Bundesverband Niedergelassener Kardiologen ein Lotsenmodell. Geschulte "Cardiolotsen" sollen in einem Pilotprojekt zunächst Patienten mit einer Ischämischen Herzerkrankung oder mit Herzrhythmusstörungen während und nach Klinikaufenthalten begleiten. Das Projekt wird mit 4,66 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds gefördert. (ami)