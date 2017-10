Ärzte Zeitung online, 17.10.2017 1

Berlin

Azubis sind häufiger psychisch krank

BERLIN. Berliner Azubis waren im vergangenen Jahr fast doppelt so viele Tage wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben wie im Jahr 2000. Laut dem TK-Gesundheitsreport 2017 lag die Zahl der psychisch bedingten Fehltage von Berliner Azubis 2016 mit 1,7 Tagen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1,3 Tagen. "Dieser Entwicklung setzen wir mit unserem Betrieblichen Gesundheitsmanagement etwas entgegen", sagt Susanne Hertzer, TK-Chefin in Berlin. Die psychische Gesundheit der Mitarbeiter nehme dabei einen immer wichtigeren Platz ein. Insgesamt gab es in Berlin durchschnittlich 2,5 Krankschreibungen pro Azubi und insgesamt 14 attestierte Fehltage (Bundesdurchschnitt: 11,5 Tage). (ami)