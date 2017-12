Ärzte Zeitung online, 13.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Rheinland-Pfalz

95 Millionen Euro für Ausbildung an Kliniken

MAINZ. Für die Ausbildung von Fachkräften an Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz stellen die gesetzlichen Krankenkassen 2018 über 95 Millionen Euro bereit. Das teilt die Landesvertretung der Ersatzkassen (vdek) mit. Das Geld fließt in die über 7000 Ausbildungsplätze im Land, die an den insgesamt 57 Kliniken für die Ausbildung von Hebammen, (Kinder-)Krankenpflegern und -pflegehelfern, diät- und technischen Assistenten, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Orthoptisten und Logopäden zur Verfügung stehen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Finanzvolumen um rund 6,6 Prozent. Zur Finanzierung der Ausbildung wird ein Ausbildungszuschlag je Behandlungsfall gezahlt, den die Krankenkassen vorab mit der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz vereinbaren. 2018 beträgt er 95,09 Euro. (eb)