Ärzte Zeitung online, 18.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Grippeschutz

GBA will Impf-Richtlinie zügig anpassen

BERLIN. Nachdem die STIKO empfohlen hat, künftig tetravalente Impfstoffe zum Grippeschutz zu verwenden, ärgert sich der GBA über "mediale Spekulationen". Es gebe keinen tauglichen Ansatzpunkt, dass GKV-Versicherte gegenüber PKV-Versicherten schlechter versorgt würden.

Prof. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des GBA kündigte gleichzeitig an, zügig darüber zu entscheiden, ob die Präferierung der STIKO auch in die Schutzimpfungsrichtlinie übernommen würde. In der Vergangenheit habe der GBA die Empfehlungen der STIKO in der weit überwiegenden Zahl der Fälle eins zu eins in die Schutzimpfungsrichtlinie übernommen, fügte Hecken hinzu.

"Nach der bisherigen in der Schutzimpfungsrichtlinie verankerten Impfempfehlung, die für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) gilt, gibt es keine verbindliche Regelung, ob für die Impfung ein Drei- oder Vierfachimpfstoff zu verwenden ist", teilt der GKV-Spitzenverband mit. Sie entspreche somit der bisherigen Empfehlung der STIKO, die, nachdem seit der Saison 2013/2014 auch Vierfachimpfstoffe in Deutschland verfügbar sind, Drei- und Vierfachimpfstoffe als gleichwertig ansehen würde. Es gebe keinerlei Anlass für Erklärungen, Berichte oder Spekulationen, in denen über eine Nichtumsetzung der STIKO-Empfehlung in die Schutzimpfungsrichtlinie des GBA und einer daraus folgenden angeblich schlechteren Behandlung von GKV-Versicherten gemutmaßt werde, so der GKV-Spitzenverband weiter. (ato)