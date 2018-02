Ärzte Zeitung online, 26.02.2018 1

Rheinland-Pfalz

Kassen monieren Höhe der Klinikinvestitionen

MAINZ. Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz erhalten in diesem Jahr 66 Millionen Euro für bauliche Investitionen. Das geht aus dem am Montag in Mainz vorgestellten Krankenhausinvestitionsprogramm hervor.

Im Vergleich zum Vorjahr sind dies drei Millionen Euro mehr. Darüber hinaus erhalten die Krankenhäuser 51,2 Millionen Euro Pauschalförderung.

Der Verband der Ersatzkassen (vdek) kritisierte, es werde erneut nicht genug investiert – die Investitionskosten lägen lediglich um 1,5 Prozent über dem Niveau von 2010.

"Die Landesregierung sollte den Spielraum, der sich aus dem hohen Haushaltsüberschuss ergibt, nutzen und die im Koalitionsvertrag zugesagte Mittelaufstockung um 15 Millionen Euro zügig einlösen", forderte die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP). (aze)

