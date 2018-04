Ärzte Zeitung online, 06.04.2018 1

Medizinprodukte

Private Kassen übernehmen Kosten für Diabetes-App

MÜNCHEN. Die Gothaer Krankenversicherung erstattet Diabetikern die Kosten für die App mySugr. Nach der Versicherungskammer Bayern, der Union Krankenversicherung und der Barmenia bezahlt damit nun ein vierter PKV-Anbieter das digitale Diabetes-Management. Laut Anbieter ist die App mit Messgeräten verschiedener Hersteller kompatibel. Teststreifen erhalten die Patienten unbegrenzt per Post. Die App enthält zudem unter anderem einen Kohlehydrat-Rechner, ein Diabetes-Tagebuch, und Kontakt zu zertifizierten "Coaches", die als Berater zur Verfügung stehen. Laut der mySugr GmbH mit Sitz in Wien nutzen derzeit 1,2 Millionen Patienten die App, die in der EU und den USA als Medizinprodukt zugelassen ist. (cmb)

