Ärzte Zeitung online, 19.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Nordrhein-Westfalen

Grüne wollen für NRW-Beamte Wahlfreiheit

KÖLN. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben sich bei ihrer Landesdelegiertenkonferenz in Troisdorf dafür ausgesprochen, dass Landesbeamte Wahlfreiheit für ihre Krankenversicherung erhalten sollten. Eine politische Mehrheit für eine Bürgerversicherung auf Bundesebene sei nicht in Sicht.

Aber die Länder hätten als Dienstgeber für ihre Beamten Handlungsspielräume, heißt es in der Begründung. Dabei verweisen die Grünen auf das bereits beschlossene Modell in Hamburg, das zum 1. August startet. Neubeamte, die sich in der GKV versichern wollen, erhalten dort wie Angestellte einen Zuschuss analog zum Arbeitgeberbeitrag.

Der Antrag in NRW ist von prominenten Gesundheitspolitikern im Bundestag wie Maria Klein-Schmeink unterstützt worden. (fst)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich