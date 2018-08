Ärzte Zeitung online, 14.08.2018 1

Neue digitale Angebote

AU-Bescheinigungen online an die AOK Plus schicken

DRESDEN. Bescheinigungen über die Arbeitsunfähigkeit können bei der AOK Plus nun auch online eingereicht werden. Wie die Kasse in Dresden mitteilte, können Versicherte ihre Krankschreibung einscannen oder abfotografieren und die Bilddatei im Internet hochladen. Außerdem können bei der Kasse im Internet ab sofort Gutscheine für die Teilnahme an Gesundheitskursen angefordert werden.

Die Kasse übernimmt für ihre Versicherten die Kosten für bis zu zwei Gesundheitskurse pro Jahr. Eine Datenbank mit Angeboten zur Primärprävention wird ebenfalls online bereitgestellt. Das Portal ist unter https://plus.meine.aok.de erreichbar, alle Versicherten können sich dort mit ihrer Versichertennummer registrieren. Dies wird bisher von 130.000 Menschen genutzt. (sve)

