Freitags besonders häufig krankgeschrieben

Bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) an einem Freitag mit dem höchsten Krankenstand unter den Barmer-Versicherten in Hamburg verhält es sich anders: Die AU kann bereits am Donnerstag vorab angekündigt werden; eine beginnende Krankheitssymptomatik zeichnete sich schon vorher ab; ein Arztbesuch wurde bereits von KollegInnen (oder Vorgesetzten?) anempfohlen usw.



Zwar stimmen beim Landesgeschäftsführer der Barmer in Hamburg, Frank Liedtke, die Fakten, sie unterliegen aber krassen Fehlinterpretationen.



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

