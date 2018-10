Ärzte Zeitung online, 11.10.2018 1

Gesundheitsausgaben

4199 Euro pro Kopf für Gesundheit im Südwesten

STUTTGART. Die Gesundheitsausgaben in Baden-Württemberg haben sich 2016 auf 9,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Südwesten addiert – das entspricht rund 45,8 Milliarden Euro, teilt das Statistische Landesamt mit. Die GKV stellte mit 25,5 Milliarden Euro oder 55,7 Prozent den größten Ausgabenträger. Mit vier Prozent fällt der Anstieg im Vergleich zu 2015 geringfügig stärker als im Bundesdurchschnitt aus.

Die Zuwachsrate war mit 6,9 Prozent in der gesetzlichen Pflegeversicherung am höchsten, in der Privaten Krankenversicherung mit 1,6 Prozent stark unterdurchschnittlich. Bei den Gesundheitsausgaben pro Kopf bleibt Baden-Württemberg mit 4199 Euro unter dem bundesweiten Vergleichswert (4330 Euro). Die bundesweit höchsten Ausgaben je Kopf hat 2016 Brandenburg verzeichnet (4601 Euro). (fst)

