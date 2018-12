Ärzte Zeitung online, 13.12.2018 1

Sachsen

Ersatzkassen fördern Projekt für Behinderte auf dem Land

DRESDEN. Gesunde Ernährung und mehr Sport sollen die Gesundheit von Menschen mit Behinderungen in ländlichen Regionen Sachsens verbessern. Dazu haben die Ersatzkassen ein Vorhaben gestartet, bei dem die Werkstätten des DRK in Geithain im Kreis Leipzig und in Meißen beteiligt sind und das zwei Jahre laufen soll.

Neben der Wissensvermittlung soll es besonders um alltagsbezogene Abläufe und Rituale gehen. Dabei spielen etwa das Arbeitsumfeld mit den Pausenzeiten und dem Mittagessen sowie das Freizeitverhalten der behinderten Menschen eine Rolle. Das Projekt ist Teil der Initiative „Gesunde Lebenswelten“ der Ersatzkassen, die sozial benachteiligte Menschen in den Fokus rückt. (sve)

