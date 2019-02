Ärzte Zeitung online, 13.02.2019 1

vdek-Erhebung

GKV-Kosten für Versorgung gestiegen

BERLIN. Für die medizinische Versorgung gab die Gesetzliche Krankenversicherung 2017 217,8 Milliarden Euro aus. Das sind 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das geht aus der Publikation „vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens 2018/2019“ hervor.

Der größte Ausgabenblock war 2017 demnach der Klinikbereich mit 74,9 Milliarden Euro (plus 2,7 Prozent). Für die ambulante Versorgung fielen 38,1 Milliarden Euro (plus 4,3 Prozent) an. (ato)

