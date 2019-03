Ruhe vor dem Sturm der Großreform

Akribisch zeichnet das BVA in seinem Entwurf für die Krankheitsauswahl nach, wie es die Chronizitätsrate berechnet, die Hospitalisierungsquote für das Kriterium „schwerwiegend“ kalkuliert und das Merkmal „kostenintensiv“ validiert. Aus den angehörten Verbänden und Fachgesellschaften kommt nur leises Grummeln. Man nehme „mit Bedauern zur Kenntnis“, dass die Demenz als in der Neurologie wichtige Erkrankung nicht mehr in der Liste geführt werden soll, formuliert es die Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin.