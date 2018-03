Ärzte Zeitung online, 09.03.2018 1

"Münsteraner Kreis" fordert

Zusatzbezeichnung Homöopathie abschaffen!

Nach den Heilpraktikern nehmen sich die Wissenschaftler um Professor Bettina Schöne-Seifert nun die Ärzte vor, die komplementäre und alternative Medizin anbieten.

Beim Thema Homöopathie scheiden sich die Geister. © monropic / stock.adobe.com

MÜNSTER. Der im vergangenen Jahr neugegründete "Münsteraner Kreis" um die Medizinethikerin Professor Bettina Schöne-Seifert appelliert an den Ärztetag, die Musterberufsordnung zu novellieren. Das Ziel: Die Abschaffung der Zusatzbezeichnung Homöopathie!

Die Gruppe von Medizinern, Ethikern, Juristen und Philosophen setzt sich für das konsequente Anbieten evidenzbasierter medizinischer Therapien ein. Der "Münsteraner Kreis" sieht es als kritisch an, wenn Ärzte nichtwissenschaftliche Heilslehre anbieten.

In ihrem am Freitag veröffentlichten "Münsteraner Memorandum Homöopathie" merken die Autoren an, dass "besonders die Homöopathie mit ihren Grundannahmen sicheren wissenschaftlichen Erkenntnissen fundamental entgegensteht".

Im August sorgte der "Münsteraner Kreis" mit seinem damals veröffentlichten "Münsteraner Memorandum Heilpraktiker" für großes Aufsehen und eine virulente Diskussion auch in Fachkreisen gesorgt, als die Wissenschaftler das Ende für die "unangemessene Ausbildung und die meist unhaltbaren Krankheitskonzepte" der Heilpraktiker forderten.

"Nun war es nur konsequent, auch gegen die Ärzte vorzugehen, die komplementäre und alternative Medizin anbieten", sagte Schöne-Seifert im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung". (maw)

Mehr in Kürze!

