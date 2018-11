Ärzte Zeitung online, 01.11.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ethikrat

Zwangsmaßnahmen dürfen nur Ultima ratio sein

Die Anwendung von Zwang steht im Fokus einer aktuellen Stellungnahme des Ethikrats. Credo: Hilfe durch Zwang kommt nur bei Patienten infrage, die nicht mehr freiverantwortlich entscheiden können.

Sorgt immer wieder für Diskussionsstoff: Wann darf bei einem Patienten Zwang angewendet werden, etwa eine Fixierung? Der Ethikrat hat dazu nun Stellung genommen. © Hans Wiedl / dpa/ZB

BERLIN. Wohltätiger Zwang“ gegenüber Patienten stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Person dar und ist daher in besonderem Maße rechtlich und ethisch begründungspflichtig. Zwang komme nur als Ultima ratio in Frage, heißt es in einer Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt worden ist.

Zwang dürfe nur in Situationen angewendet werden, in denen Patienten – der Rat spricht von „Sorgeempfänger“ – in ihrer Selbstbestimmung so stark eingeschränkt sind, dass sie keine freiverantwortliche Entscheidung mehr treffen können.

Der konkrete Umgang mit diesen Problemen und die Praxis der Anwendung von Zwang lösen in der medizinischen Versorgung und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie in Pflege- und Behindertenheimen immer wieder Diskussionen aus.

„Beharrliche Überzeugungsarbeit“ hat Vorrang

In der Konsequenz drängt der Rat in seiner Stellungnahme auf „beharrliche Überzeugungsarbeit“, falls sich ein Patient erforderliche medizinische Maßnahmen ablehnt. Dagegen sei der freie Wille eines voll selbstbestimmungsfähigen Patienten auch dann zu respektieren ist, wenn ihm „erhebliche Risiken für Leib und Leben drohen“.

Der Rat gesteht zu, dass die Grenze der fehlenden Freiverantwortlichkeit „in der Praxis schwer zu ziehen ist“. Umso wichtiger sei es, Zwangsmaßnahmen sorgfältig zu dokumentiert und in regelmäßigen Abständen auszuwerten.

Erst im Juli hatte das Bundesverfassungsgericht die Anforderungen für die Fixierung zwangsuntergebrachter psychisch Kranker deutlich verschärft. Allenfalls bei einer kurzfristigen Fixierung könne auf eine richterliche Genehmigung verzichtet werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGGPN) hat dieses Urteil begrüßt und sah ihre Position bestätigt. Arno Deister, Präsident der Fachgesellschaft, kommentierte, das Urteil schaffe „klare, längst überfällige Regeln, die für alle verbindlich sind. Es kann nicht sein, dass in unserem Land aufgrund von Personalmangel und einer schlechten Infrastruktur nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, um auf Zwang zu verzichten. Dem muss sich auch eine moderne und aufgeschlossene Gesellschaft verpflichtet fühlen.“ (fst)

Lesen Sie dazu auch:

Urteil: Fixierung in Psychiatrie nur mit Richter-Zustimmung



Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich