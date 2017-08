Ärzte Zeitung online, 18.08.2017 1

Nach Barcelona-Anschlag

Zwischen Trauer und Krankenversorgung

Spanien steht unter Terror-Schock: Nach der Attacke in Barcelona und einem erneuten Anschagsversuchs im Badeort Cambrils gilt es nun, sich um die Opfer und ihre Angehörigen zu kümmern. Unser Korresponent berichtet fortlaufend über die Versorgungssituation, der über 100 Verletzten.

Von Anno Fricke

Trauerminute am Freitag 12 Uhr in Barcelona zum Gedenken an die Toten und Verletzten der Terrorattacke auf der "Las Ramblas" vom Donnerstag. © dpa

14:45: Die spanische Gesundheitsministerin Dolors Montserrat, der Präsident der spanischen Autonomieregion Katalonien Carlos Puigdemont und der katalanische Gesundheitsminister Antoní Comín haben am Freitagvormittag Verletzte in mehreren Krankenhäusern der Stadt besucht. Comín bestätigte im Anschluss daran, dass es etwa 130 Verletzte gebe, von denen 16 in kritischem Zustand seien. „In diesem Moment können wir nicht sagen, ob sie überleben werden“, sagte Comín der digitalen Lokalzeitung „lamanyana.cat“. Zudem werden 15 Schwerverletzte, 23 weniger schwer Verletzte und 42 leicht Verletzte bestätigt. Über den Zustand der übrigen gibt es noch keine Aussagen.

Die Zahl der Blutspenden in Katalonien habe sich auf einen Schlag um den Faktor fünf vervielfacht, berichtete der Minister. Da die Kapazitäten für den Andrang nicht ausreichten, bat Comín weitere potenzielle Spender, sich erst in der kommenden Woche wieder vorzustellen. Die Verletzten sind in 15 Krankenhäuser und Gesundheitszentren der Stadt eingeliefert worden. Ähnlich weitgestreut war die Versorgung auch nach dem Anschlag in Berlin gewesen.

Derzeit befinden sich in folgenden Krankenhäusern und Gesundheitszentren Verletzte: Hospital del Mar (16), Hospital Sant Pau (8), Clínic (8), Sant Joan de Déu (2), Hospital de Bellvitge (3), Sagrat Cor (7), Centro de Urgencias y Atención primaria CUAP Manso (2), Clínica Platón (7), Hospital Vall d’Hebron (6), CUAP Perecamps (1), Hospital Moisés Broggi (4), Hospital Esperit Santa Coloma de Gramenet (3), CUAP Sant Martí (4), Hospital de Can Ruti de Badalona (2) y Hospital Dos de Mayo (7). Es gibt bislang 14 Todesopfer.

Die Bundesregierung prüft derzeit, ob auch Deutsche unter den Opfern sind. Das ZDF hatte unter Berufung auf Sicherheitskreise von drei deutschen Todesopfern berichtet. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte diese Information zunächst nicht. Die katalanischen Behörden teilten lediglich mit, dass Deutsche ebenso wie Menschen aus über 30 anderen Nationen zu Schaden gekommen seien.

12.30 h: In Barcelona wird den Opfern der Terrorattacke von "Las Ramblas" mit einer Schweigeminute gedacht. Auf der berühmten Plaça de Catalunya versammelten sich um 12 Uhr unter anderem auch König Felipe VI. und Ministerpräsident Mariano Rajoy sowie zahlreiche weitere Politiker und Behördenvertreter.

Was bisher geschah

Am Freitag Morgen war von einem weiteren Anschlagsversuch berichtet worden. In Cambrils, rund 100 Kilometer südwestlich der katalanischen Metropole Barcelona gelegenen, erschossen spanische Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag fünf mutmaßliche Terroristen. Sie sollen in dem Badeort an der Costa Dorada (Goldküste) kurz davor gestanden haben, einen weiteren Terroranschlag zu verüben.

Zunächst hatte es geheißen, die fünf Männer hätten Sprengstoffgürtel getragen. Diese erwiesen sich später jedoch als Attrappen, teilte die katalanische Polizei mit. Die Sicherheitskräfte nahmen drei mutmaßliche Terroristen fest und fahndeten laut einem Zeitungsbericht noch nach einem neuen Hauptverdächtigen. Bei der Terrorattacke in Cambrils wurden sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer, wie der katalanische Zivilschutz auf Twitter schrieb. Eine Frau ist inzwischen gestorben.

Am Donnerstag war zuvor ein Attentäter mit einem Lieferwagen von der Plaça de Catalunya aus in die Fußgängerzone der Promenade "Las Ramblas" gefahren. Es gab Tote und über 100 Verletzte. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag laut ihrem Sprachrohr Amak für sich.

