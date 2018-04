Ärzte Zeitung online, 21.04.2018 1

116.117

Hamburger Arztruf geht im Mai an den Start

Von dem neuen Angebot unter der Rufnummer 116.117 verspricht sich die KV eine Entlastung der Notaufnahmen in den Kliniken. An der mangelnden Bekanntschaft der Nummer will sie arbeiten.

Von Dirk Schnack

Werbung für den Arztruf Hamburg an einer Haltestelle im Stadtgebiet. © KV Hamburg

HAMBURG. Am 1. Mai startet der Arztruf Hamburg. Die KV will mit ihrem neuen Konzept Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden dort abholen, wo sie sich befinden – und damit die Notfallambulanzen an den Krankenhäusern entlasten.

Mit dem Start stehen den Hamburgern mehr Möglichkeiten als je zuvor zur Verfügung, um so schnell wie möglich mit einem Arzt in Kontakt zu treten – auch außerhalb der Sprechstundenzeiten. Dafür wird eine telefonische Beratung eingeführt, die rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Das neue Angebot Die Praxen haben ein Werbepaket mit Info-Flyern, Wartezimmer-Postern, Postkarten und Visitenkarten erhalten. Die Patienten können eine App herunterladen, die sie durch die einzelnen Schritte führt, wenn sie außerhalb der Sprechstundenzeiten einen Arzt sprechen wollen. KV-Notfallpraxen gibt es bislang in den Stadtteilen Farmsen, Altona und Harburg.

Die Anrufe der Menschen gehen in der Notdienstzentrale ein, wo medizinisch geschultes Personal über das weitere Vorgehen entscheidet. Zu den Empfehlungen kann der Besuch eines Arztes durch den fahrenden Dienst gehören, der Besuch einer Notfallambulanz oder der Rückruf eines Arztes innerhalb weniger Minuten.

Dieses neue Modul wird nach Hoffnung der KV viele Hamburger dazu veranlassen, vor dem Gang in die Notaufnahme eines Krankenhauses und der Aussicht auf lange Wartezeit zunächst einen telefonischen Rat einzuholen. Wie berichtet halten viele Menschen, die Notaufnahmen aufsuchen, diesen Weg selbst nicht für notwendig. Auf diese Gruppe mit Bagatellerkrankungen zielt das neue Angebot unter der Rufnummer 116.117.

Große Werbekampagne

Damit die Menschen davon auch erfahren, startet die KV eine Kommunikationskampagne, die die verschiedenen Module des Arztrufs mit dort tätigen Ärzten in den Mittelpunkt stellt.

In den kommenden Wochen werden deshalb in der ganzen Stadt Hamburger Ärzte unter anderem auf großen Plakatwänden, an Bushaltestellen und in großen Tageszeitungen zu sehen sein. Sie verweisen auf das erweiterte Angebot, das zugleich auch in den Wartezimmern der Arztpraxen beworben wird.

Info-Pakete für die Ärzte

Dafür haben die Praxen ein Werbepaket mit Info-Flyern, Wartezimmer-Postern, Postkarten und Visitenkarten erhalten. Die Flyer gibt es auf Nachfrage auch in sechs Fremdsprachen. Die Patienten können aber auch eine App herunterladen, die sie durch die einzelnen Schritte führt, wenn sie außerhalb der Sprechstundenzeiten einen Arzt sprechen wollen.

Ob die Kampagne die Menschen erreicht und welche der einzelnen Maßnahmen erfolgreich sind, lässt die Kassenärztliche Vereinigung evaluieren. Erforderlich ist die Kampagne, weil vielen Menschen die Versorgungsmöglichkeiten außerhalb der Sprechstunden nicht bewusst sind. Experten sehen darin einen wichtigen Grund, weshalb die Notfallambulanzen der Kliniken in den vergangenen Jahren immer stärker frequentiert wurden.

Ausgeweitet werden soll nach Angaben von KV-Vorstand Caroline Roos auch die Zahl der KV-Notfallpraxen in der Hansestadt. Bislang gibt es solche Notfallpraxen in Farmsen, Altona und Harburg. Roos erwartet, dass die derzeit noch geringen Fallzahlen in der erst 2017 eröffneten Notfallpraxis in Harburg in diesem Jahr steigen werden.

Die monatlichen Fallzahlen liegen dort aktuell zwischen 600 und 1000. In den Randgebieten Hamburgs arbeitet die KV eng mit der benachbarten KV Schleswig-Holstein zusammen, um die ambulanten Anlaufstellen für Patienten an den Krankenhäuern zu stärken.

