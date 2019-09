Ärzte Zeitung online, 24.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Oktoberfest

Helfer versorgen am ersten Tag 558 Patienten

MÜNCHEN. Zum Oktoberfest kamen am ersten Wochenende nach einer ersten Schätzung der Festleitung eine Million Besucher. Den verstärkten Andrang spürten auch die Helfer der Wiesn-Sanitätswache. Sanitäter und Ärzte versorgten am ersten Tag 558 Patienten, (2018: 469 Patienten). Die Teams rückten 200 Mal aus und transportierten mit ihren Tragen 122 Patienten in die Sanitätswache.

Die erste „Bierleiche“ hatten sie am Samstag bereits zehn Minuten nach dem Anzapfen behandelt. Eine 18-Jährige Engländerin hatte zuviel getrunken und eine Alkoholvergiftung erlitten. Den ersten Abtransport von der Wiesn ins Krankenhaus verzeichnete der Sanitätsdienst wenige Minuten später: Eine Bedienung hatte einen Maßkrug ins Gesicht bekommen. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich