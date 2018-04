Ärzte Zeitung online, 03.04.2018 1

Organmangel

Montgomery für Widerspruchslösung

BERLIN. Angesichts der zurückgehenden Zahl von Organspendern hat sich Professor Frank Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer, für die Einführung der Widerspruchslösung bei der Organspende ausgesprochen.

"Aus medizinischer Sicht, vor allem aber aus der Sicht der vielen schwerkranken Patienten auf der Warteliste wäre eine solche Regelung der Idealfall", so der Ärztepräsident am Samstag in der F.A.Z. (mal)

