Mehr Organe in Rheinland-Pfalz transplantiert

MAINZ. In Rheinland-Pfalz wurden im ersten Halbjahr 2018 mehr Organe transplantiert als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der verpflanzten Organe nahm von 36 auf 56 zu (plus 55 Prozent). Das berichtet die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse (TK) in Rheinland-Pfalz unter Berufung auf Statistiken von Eurotransplant. Hinzu kommen noch neun Lebendspenden von Nieren.

Zum Stichtag 1. Juli dieses Jahres standen den Angaben zufolge in Rheinland-Pfalz 422 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan, darunter 14 Kinder und Jugendliche. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Zahl der Patienten auf der Warteliste um 5,6 Prozent (2017: 477 Menschen). (aze)

