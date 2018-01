Ärzte Zeitung online, 17.01.2018 1

Internetportal bietet Hilfe gegen Gewalt in der Pflege

BERLIN.Gewalt in der Pflege betrifft Pflegebedürftige, Angehörige sowie Pflegekräfte und ist kein Einzelfall. In einer Untersuchung des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) gab etwa ein Drittel der Befragten mit Pflegeerfahrung an, sich schon unangemessen in der Pflege verhalten zu haben. 40 Prozent berichteten, mit aggressivem Verhalten von Pflegebedürftigen konfrontiert worden zu sein. Die Stiftung hat jetzt ihr kostenloses Onlineangebot www.pflege-gewalt.de in Berlin vorgestellt.

Das Portal ist bundesweit einzigartig und richtet sich an Interessierte ohne Vorwissen wie an Fachleute. Es bietet multimediale Informationselemente sowie prägnante, wissenschaftlich und pflegefachlich fundierte Texte an. (dpa)

