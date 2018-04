Ärzte Zeitung online, 09.04.2018 1

GKV-Spitzenverband

Pflege muss attraktiver werden

BERLIN. In keinem anderen Beruf bleiben freie Stellen so lange unbesetzt wie in der Altenpflege. Das hat Gernot Kiefer, Vorstand des GKV-Spitzenverbands, moniert.

"Ich setze große Hoffnungen in das neue Pflegeberufegesetz. Das kann einen echten Schub bringen und wird helfen, die Altenpflege weiter moderner und attraktiver zu machen", sagte er im Interview mit "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Mit Blick auf eine bessere Bezahlung in der Altenpflege stellte er allerdings klar, dass Lohnfindung Sache der Tarifvertragsparteien sei. "Im Koalitionsvertrag ist die Idee eines bundesweit verbindlichen Tarifvertrags für die Pflege verankert, was wir begrüßen." (eb)

