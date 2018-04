Ärzte Zeitung online, 11.04.2018 1

Berlin

Kritik an Spahns Ideen mit ausländischen Pflegekräften

BERLIN. Als Aktionismus hat die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert, Pflegepersonal im Ausland anzuwerben. "Pflegekräfte aus dem Ausland werden unsere Grundprobleme nicht lösen", zeigt sich Kolat überzeugt.

Sie erinnerte an den Bundesratsbeschluss zur Einführung einer Mindestbesetzung mit Pflegefachkräften im Krankenhaus. "Das ist ein Auftrag an den Bundesgesundheitsminister, sich schnell und prioritär um die Pflege zu kümmern", so Kolat.

Sie hält es für nötig, dass die Zahl der Ausbildungsplätze mindestens verdoppelt wird und fordert Spahn auf, schnell ein Sofort-Investitionsprogramm für zusätzliche Ausbildungsplätze auf den Weg zu bringen. (ami)

