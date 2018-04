"Wir brauchen junge Menschen mit Herzenswärme"

Die Phrase, wir benötigen junge Menschen mit Herzenswärme in der Pflege, ist nicht nur abgedroschen, sondern signalisiert darüber hinaus, dass Menschen mit weniger guten Noten über automatisch mehr "Herzenswärme" verfügen und Personen mit höheren akademischen Abschlüssen und guten Noten diese empathischen Fähigkeiten nicht aufweisen. Diese Gleichsetzung habe ich in den Diskussionen zur Professionalisierung der Pflege nie verstanden. Des Weiteren können wir empirisch auf der Grundlage diverser Erkenntnisse herleiten, dass akademisch qualifzierte Fachkräfte einen qualitativen Unterschied in der Versorgung von Patienten machen (weniger Komplikationen etc.). Ich stimme überein, dass wir sicherlich nicht überall in der pflegerischen Versorgung akademisch qualifzierte Pflegefachpersonen benötigen, aber ein gut entwickelter und begründeter Skillmix zeigt für die Qualität in Gesundheit und PFlege eine Wirkung. Diese Diskussionen zur Qualifizierung und Professionalisierung von pflegerischen Berufen sollte differenzierter und vor allem nicht nur von Arbeitgeberverbänden geführt werden. Mit freundlichen Grüßen, Univ.-Prof. Dr. Martina Hasseler, Pflegewissenschaft zum Beitrag »