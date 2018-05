Ärzte Zeitung online, 11.05.2018 1

Bayern

Pflegegeld kann jetzt beantragt werden

MÜNCHEN. In Bayern ist das neue Landespflegegeld an den Start gegangen. Das Kabinett hat am Dienstag die gesetzlichen Grundlagen beschlossen. Nun können Bürger ab Pflegestufe 2 mit Hauptwohnsitz in Bayern pro Jahr 1000 Euro erhalten. Anträge können ab sofort gestellt werden.

Die Bescheide sollen ab August versendet, Auszahlungen ab September überwiesen werden. Formulare und Informationen gibt es im Internet (www.landespflegegeld.bayern.de). In diesem Jahr wird übergangsweise das bayerische Finanzministerium das Landespflegegeld auszahlen.

Vom nächsten Jahr an übernimmt dies das Landesamt für Pflege, das im Sommer im oberpfälzischen Amberg eingerichtet wird und verschiedene Aufgaben im Bereich Pflege bündeln soll. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Finanzminister Albert Füracker (CSU) hatten Anfang des Monats das entsprechende Konzept vorgestellt.

Das Landesamt wird zudem für den Ausbau professioneller Pflegeplätze, Hospizplätze und der Palliativversorgung zuständig sein. Es soll weitere Aufgaben übernehmen, die bisher auf verschiedene Stellen verteilt sind. (cmb)

