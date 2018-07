Ärzte Zeitung online, 13.07.2018 1

Brandenburg

Ministerin hält Pflege-Programm für ungenügend

POTSDAM. Die Zahl der Pflegeschüler in Brandenburg steigt nur langsam. Im Schuljahr 2017/2018 zählt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg insgesamt 3936 Pflege-Azubis. Das sind zwar rund 240 mehr als vor fünf Jahren. Doch die Gesamtausbildungskapazität der für Pflegeschulen in Brandenburg liegt mit 4845 Plätzen noch deutlich höher.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) betrachtet diese Entwicklung mit Sorge. Die Zahlen müssten stärker steigen, um den wachsenden Fachkräftebedarf in der Pflege zu sichern, meint sie. "Das kann nur gelingen, wenn die Löhne in der Pflege deutlich erhöht und die Arbeitsbedingungen verbessert werden", so Golze.

Sie hält das Sofortprogramm der Bundesregierung für nicht ausreichend. "Der Arbeitsmarkt für Pflegekräfte ist so gut wie leer gefegt. Den Pflegeeinrichtungen hilft Geld vom Bund für zusätzliche Stellen nur dann, wenn sie diese Stellen auch besetzen können", so Golze. Sie fordert deshalb einen bundesweit geltenden Tarifvertrag für Pflegeberufe. Hier müsse die Bundesregierung schnell zu einem Ergebnis kommen. (ami)

