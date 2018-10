Ärzte Zeitung online, 10.10.2018 1

Bundeskabinett

Pflege-Beiträge steigen

Der Beitragssatz der Pflegeversicherung wird beschlossen, hat das Bundeskabinett beschlossen. "Bessere Pflege kostet", erklärt Gesundheitsminister Spahn.

Von Anno Fricke

"In dieser Legislatur wollen wir die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessern. Das muss uns als Solidargemeinschaft etwas wert sein", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn © Britta Pedersen / dpa / picture alliance (Archivbild)

BERLIN. Der demografische Wandel schlägt auf die Sozialausgaben durch. In der zweiten Legislatur hintereinander werden die Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte steigen. Am Mittwoch hat das Kabinett die Änderung durchgewunken.

Das Gesetz zur "Änderung des Elften Sozialgesetzbuches" tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung steigt damit auf 3,05 Prozent, für Kinderlose auf 3,3 Prozent. Derzeit zahlen Kinderlose bis zu 11,06 Euro im Monat mehr in die Versicherung ein.

"Bessere Pflege kostet", kommentierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch die Beitragssteigerung.

Den erneuten Griff in die Taschen der Beitragszahler begründete der Minister damit, dass die in der vergangenen Legislaturperiode eingeführten Leistungen stärker in Anspruch genommen würden als erwartet.

"In dieser Legislatur wollen wir die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessern. Das muss uns als Solidargemeinschaft etwas wert sein", sagte Spahn.

Ausweitung der Leistungen ergibt Defizit

Aus den Pflegereformen der vergangenen Legislatur, unter anderem der Ausweitungen der Leistungen der Pflegeversicherung auf Menschen mit einer Demenz, ergebe sich voraussichtlich ein Defizit in der Pflegeversicherung von drei Milliarden Euro alleine für dieses Jahr, rechnet das Gesundheitsministerium vor.

Zudem soll mit den erwarteten insgesamt rund 7,6 Milliarden Euro an Mehreinnahmen pro Jahr ab 2019 die Anpassung der Sachleistungsbeträge in der Pflegeversicherung an die Personalentwicklung und eine weitere Entlastung pflegender Angehöriger umgesetzt werden.

Seit 2015 speist 0,1 Prozentpunkt der Beitragseinnahmen, und damit derzeit mehr als 1,5 Milliarden Euro, einen Vorsorgefonds, aus dem ab 2035 ein weiterer Anstieg der Beiträge zur Pflegeversicherung gedämpft werden soll.

Diesen Fonds hatte Spahn als führender Gesundheitspolitiker der CDU-Fraktion in den Koalitionsverhandlungen 2013 durchgesetzt.

Auch Beitrag zur Rentenversicherung müsste steigen

Die Erhöhung des Pflegebeitrags wirkt sich bis in die Arbeitslosen- und Rentenversicherung hinein aus. Der höhere Beitragssatz in der Pflegeversicherung erfordert höhere Renten, um das beschlossene Sicherungsniveau zu halten.

Damit müsse perspektivisch auch der Beitrag zur Rentenversicherung ab 2023 auf 19,6 Prozent steigen, heißt es in der Begründung des Gesetzes.

Der am Mittwoch beschlossene Beitragssatz soll bis 2022 Bestand haben. Eine Sonderregelung für die Pflegeversicherung gilt für Sachsen.

Dort übernehmen die Arbeitgeber nicht die Hälfte des Beitrages, sondern nur 1,025 Prozent.

Grund: In Sachsen wurde der Buß- und Bettag als arbeitsfreier Tag nicht wie andernorts zur Finanzierung der Pflegeversicherung abgeschafft.

