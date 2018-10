Ärzte Zeitung online, 17.10.2018 1

Expertenforum

Wie wirkt sich das PpSG auf die Kliniken aus?

BERLIN.. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PsSG) und die von Gesundheitsminister Jens Spahn vorerst per Verordnung festgelegten Pflegepersonaluntergrenzen werden Auswirkungen auf den Betrieb der Krankenhäuser haben. Darum geht es bei einem Expertenforum in Berlin am 23. Oktober in Berlin. Veranstalter ist RS Medical Consult.

Experten sind Dr. Ulrich Orlowski, Ministerialdirektor und Leiter der Abteilung Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung im Bundesgesundheitsministerium; Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft; Dr. Mechthild Schmedders, Referatsleiterin Qualitätssicherung Krankenhaus beim GKV-Spitzenverband; Dr. Frank Heimig (angefragt), Geschäftsführer des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (INEK); Martin Heumann, Geschäftsführer Krankenhauszweckverband Rheinland; Joachim Prölß, Direktor für Patienten- und Pflegemanagement und Personalvorstand des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. (eb)

