Berlin

Vivantes baut Altenpflege deutlich aus

BERLIN. Der kommunale Berliner Klinikkonzern Vivantes baut sein Angebot in der stationären Altenpflege deutlich aus und übernimmt ab Januar 2019 vier private Pflegeheime mit 400 Mitarbeitern und 500 Pflegeplätzen.

Damit betreibt die Vivantes Forum für Senioren GmbH künftig 17 Pflegeheime in Berlin mit insgesamt 2373 Pflegeplätzen in sechs Bezirken.

„Das bereits bestehende Angebot in der vollstationären Versorgung, in der Kurzzeitpflege und für die Versorgung demenziell erkrankter Bewohnerinnen und Bewohnern wird damit weiter ausgebaut“, so Dr. René Herrmann, Geschäftsführer der Vivantes Forum für Senioren GmbH.

Politik und Gewerkschaften begrüßten die Übernahme. „Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in Berlin in den kommenden Jahren schnell zunehmen. Die Übernahme der Heime ist ein Beitrag für eine nachhaltige und zukunftssichere Versorgung in diesem Bereich“, so die Berliner Gesundheitsstaatssekretärin Barbara König.

Vivantes weist darauf hin, dass die Übernahme für die Beschäftigten der Senioren-Domizile attraktiv sei.

"Verbesserte Arbeitsbedingungen"

Von „verbesserten Arbeitsbedingungen“ ist auch bei der Gewerkschaft ver.di Berlin die Rede. „Re-Kommunalisierung von Pflegeleistungen ist mit Blick auf die Sicherstellung der Versorgung der BürgerInnen ein guter Schritt in die richtige Richtung.

Für die Zukunft erwarten wir allerdings, dass es auch zu einem deutlichen Fortschritt beim Thema Tarifbindung kommt“, erläuterte die Berliner ver.di-Gesundheitsexpertin Meike Jäger.

Zugleich hat der Vivantes Konzern eine strategische Neuaufstellung angekündigt. Qualitatives Wachstum ist das neue Ziel. Dafür werden im Konzern entsprechende Strukturen etabliert.

Neben dem Bereich Unternehmensentwicklung und Strategische Projekte wird unter anderem auch ein Direktorat für Pflegestrategie und Betreuungsmanagement eingerichtet. (ami)

