AOK Nordost

Beratungen zu Pflege werden gut genutzt

BERLIN. Immer mehr Menschen nutzen die Pflegepräventionsberatung der AOK Nordost. Die Kasse verzeichnete für das vergangene Jahr 700 Beratungen mehr als 2017. Mehr als 5800 mal haben die Berater des Experten-Pflege-Service im Auftrag der AOK 2018 beraten.

Davon fanden 2119 Beratungen in Berlin, 1893 in Brandenburg und 1858 in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Die Kasse rechnet auch 2019 mit steigender Nachfrage. Seit dem Start Mitte 2016 gab es rund 14.000 Beratungen. (ami)

