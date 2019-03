Ärzte Zeitung online, 21.03.2019 1

Berlin

13 Verfahren wegen Pflegebetrugs in drei Jahren

BERLIN. Insgesamt 13 Verfahren wegen Pflegebetrugs sind seit 2015 in Berlin vor Gericht abgeschlossen worden. Vier Verfahren wurden eingestellt, zwei endeten mit Freispruch.

In vier weiteren Fällen mussten die Verurteilten eine Geldstrafe zahlen. Bei drei Verfahren wurde eine Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgesetzt. Das geht aus der Antwort der Gesundheitssenatsverwaltung auf Anfragen von AfD-Abgeordneten hervor.

Die Zahl der Verdachtsfälle auf Pflegebetrug in den Berliner Bezirken ist den Angaben zufolge jedoch um ein Vielfaches höher.

Die höchste Zahl meldete für das vergangene Jahr mit 278 Verdachtsfällen der Bezirk Steglitz-Zehlendorf, in dem besonders viele alte Menschen leben. In Mitte gab es 156 und in Tempelhof-Schöneberg 153 Verdachtsfälle. Die übrigen Bezirke meldeten insgesamt 388 Verdachtsfälle. (ami)

