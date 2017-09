Ärzte Zeitung online, 26.09.2017 1

Tag der Glückspielsucht

Prävention im Fokus

MAINZ. Zum Präventionstag Glücksspielsucht (27. September)gibt es bundesweite Aktionen und Informationsveranstaltungen. Auch die 16 regionalen Fachstellen Glücksspielsucht der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) machen mit. Die Angebote reichen von Informationsständen in Fußgängerzonen über Veranstaltungen in Schulen bis hin zu Filmvorführungen mit thematischen Schwerpunkten.

Glücksspielsucht ist in Deutschland eine anerkannte psychische Erkrankung, die laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bei 0,37 Prozent der Bevölkerung vorkommt. Zusätzlich weisen 0,42 Prozent problematisches Glücksspielverhalten auf. (aze)