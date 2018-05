"Alkohol muss teurer werden!"

Und warum will Propellerkalle eine Zuckersteuer. Er könnte ja eine Höchstmenge verordnen, ggf. auf Lebensmittelmarken. Die EU hat uns ja auch den Bräunungsgrad von Poemes und Brot vorgeschrieben. Die Reichen dürfen dann weitertrinken. Der Durchschnittsarbeiter bezahlt klaglos 10 EUR für ein Päckchen Zigaretten an der Tanke.Und warum will Propellerkalle eine Zuckersteuer. Er könnte ja eine Höchstmenge verordnen, ggf. auf Lebensmittelmarken. Die EU hat uns ja auch den Bräunungsgrad von Poemes und Brot vorgeschrieben. zum Beitrag »