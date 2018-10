Ärzte Zeitung online, 18.10.2018 1

"Drogen- und Suchtbericht 2018"

E-Zigaretten und Shishas auf dem Vormarsch

Der Suchtbericht der Regierung sieht eindeutige Tendenzen: Der Trend geht zu Wasserpfeifen und E-Zigarretten – sowohl bei Jugendlichen wie Erwachsenen.

Shisha rauchen: Gerade die fruchtigen Geschmacksrichtungen verführen manchen Jugendlichen und Erwachsenen, einen Zug zu nehmen. © Mike Orlov / stock.adobe.com

BERLIN. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, hat heute Morgen in Berlin den aktuellen "Drogen- und Suchtbericht" vorgestellt.

Es gebe, wie immer, Fort- und Rückschritte bei den Entwicklungen in der Suchtbekämpfung: "Während es weiter positive Entwicklungen bei den Kindern und Jugendlichen beim Tabak- und Alkoholkonsum zu verzeichnen gibt, sehen wir bei den neuen Produkten wie E-Zigaretten, Wasserpfeifen und Co. einen klaren Aufwärtstrend – sowohl bei Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen", so Mortler in einer Pressemitteilung des BMG.

Das Thema Alkohol bereitetder Drogenbeauftragten weiter Kopfzerbrechen. Alkohol werde in Deutschland noch immer zu viel konsumiert; dies koste die Volkswirtschaft jährlich 40 Milliarden Euro, so Mortler. Jeder sechste Deutsche trinke in einem gesundheitlich schädlichen Maße.

Prävention auf richtigem Weg?

Lobende Worte fand Mortler für die Drogenpolitik- und Präventionsarbeit der vergangenen Jahre: "Ob Cannabis als Medizin, das Präventionsgesetz oder die Novellierung des Substitutionsrechtes – all diese Schritte waren richtig und wichtig für unser Land!, heißt es in der Meldung weiter. (ajo)

