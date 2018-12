Ärzte Zeitung online, 14.12.2018 1

Präventionsbericht 2018

Mehr Ausgaben zur Gesundheitsförderung und Prävention

Die gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr 8,1 Millionen Menschen mit präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen erreicht. Das sind nach eigenen Angaben so viele wie nie zuvor. Doch es gibt auch Lücken.

Von den Präventionsprogrammen der Krankenkassen haben unter anderen Kindertagesstätten und Schulen profitiert, etwa in Zusammenhang mit Ernährungsangeboten. © Bernd Wüstneck / dpa

BERLIN. Mit insgesamt 520 Millionen Euro unterstützten die Krankenkassen im vergangenen Jahr die verschiedenen Präventionsbereiche. Das entspricht 7,18 Euro je Versicherten, wie der GKV-Spitzenverband und der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS)zum aktuellen Präventionsbericht 2018 berichten.

Den größten Zuwachs hierbei gab es dem Bericht zufolge 2017 bei Maßnahmen – hier vor allem Bewegungs- und Ernährungsangebote – in Lebenswelten wie Kindertagesstätten, Schulen und in Stadtteilen. 4,5 Millionen Menschen seien über 40.000 Lebensweltprojekte erreicht worden – ein Plus von 36 Prozent mehr Personen und 12 Prozent mehr Settings als im Vorjahr. Dabei wurden 153 Millionen Euro ausgegeben.

Vor allem große Firmen nutzen Präventionsangebote

GKV-Spitzenverband und MDS heben auch in ihrer Mitteilung die betriebliche Gesundheitsförderung mit Ausgaben in Höhe von 158 Millionen Euro hervor. 1,9 Millionen Versicherte seien mit Maßnahmen in 18.000 Betrieben angesprochen worden. Das seien ein Drittel mehr Firmen als 2016. Am häufigsten nutzten laut Bericht Betriebe mit 100 bis unter 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Krankenkassenunterstützung bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. Kleinere Unternehmen mit unter 50 Beschäftigten und Kleinstunternehmen mit unter zehn Beschäftigten seien insgesamt zu einem Fünftel vertreten.

Die Teilnahmezahlen bei individuellen Kursangeboten, etwa zur Bewegungsförderung, Stressbewältigung, Ernährung und Raucherentwöhnung, blieben indessen 2017 mit rund 1,7 Millionen auf dem Niveau der Vorjahre. Ausgaben hier: 208 Millionen Euro.

Prävention in Pflegeeinrichtungen noch im Aufbau

Für Präventionsmaßnahmen speziell in stationären Pflegeeinrichtungen – Handlungsfelder waren hier Ernährung, körperliche Aktivität, Stärkung kognitiver Ressourcen, psychosoziale Gesundheit und Gewaltprävention – gaben die Pflegekassen 2017 rund 8,51 Millionen Euro aus. Das sei nahezu doppelt so viel wie im Vorjahr, heißt es in der Mitteilung. Allerdings sei der Ausgabenrichtwert von 0,31 Euro je Versicherten mit tatsächlichinvestierten 0,12 Euro noch nicht erreicht worden. (run)

