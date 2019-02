Ärzte Zeitung online, 27.02.2019 1

Berlin

vdek bringt Senioren in Bewegung

BERLIN. In Berlin hat ein Präventionsprojekt zur kommunalen Gesundheitsförderung begonnen. Dabei kooperieren die Ersatzkassen mit dem Stadtbezirk Pankow. Das Bewegungsangebot für Senioren ab 65 Jahre wird in den Sozialräumen des Bezirks in Niederschönhausen, Weißensee Ost/Weißensee, Buch sowie Prenzlauer Berg Ost vorgehalten – bei gutem Wetter in Parks.

„Es geht darum, gesundheitsfördernde Strukturen im Kiez zu schaffen. Das geht über die reine Bewegung hinaus“, so Katja Dierich, Geschäftsführerin des Qualitätsverbunds Netzwerk im Alter – Pankow, der das Projekt angestoßen hat und jetzt umsetzt. Das Projekt ziele auch darauf, Kontakte zwischen den Teilnehmern anzubahnen. Das Angebot wird vom Bezirksamt Pankow unterstützt und von der vdek-Landesvertretung Berlin/Brandenburg zunächst bis Ende 2020 gefördert. (ami)

