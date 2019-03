Ärzte Zeitung online, 19.03.2019 1

Neue Rekorde

Fitnessbranche ganz stark

HAMBURG. Die deutsche Fitnessbranche setzte auch 2018 ihren Wachstumstrend fort und verzeichnet mehrere Rekorde.

So waren im vergangenen Jahr 11,09 Millionen Menschen in Deutschland Mitglied in einem Fitnessstudio – ein Plus gegenüber dem Vorjahresrekord in Höhe von 4,5 Prozent.

Mit 5,33 Milliarden Euro konnte die Branche ihren Umsatz nochmals um 2,5 Prozent steigern, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft 2019 im Auftrag des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen, der Unternehmensberatung Deloitte und der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement hervorgeht.

Die Zahlen bewiesen, „dass es sich bei Prävention, Fitness und Gesundheit um eine echte Wachstumsbranche handelt. Diese Themen besitzen hohe Relevanz in der gesamten Bevölkerung und die Akzeptanz von aktivem Gesundheitstraining steigt weiter an“, heißt es in der Studie. (maw)

