Kindergesundheit

Ärzte und Kassen stärken die Prävention

BERLIN. Mit zehn neuen Merkblättern zur seelischen Gesundheit von Kindern wollen der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (bvkj), die KBV, die Krankenkassen und weitere Organisationen die Elternkompetenzen stärken.

„Vorausschauende Beratung ist noch ein Stiefkind in den Vorsorgeprogrammen“, sagte bvkj-Sprecher Hermann-Josef Kahl bei der Vorstellung der ergänzenden Materialien für die U-Untersuchungen (1 bis 9) am Dienstag in Berlin.

Die Blätter sind zum Beispiel unter www.kbv.de abrufbar. (af)

