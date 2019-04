Ärzte Zeitung online, 23.04.2019 1

Forderung

Montgomery für E-Zigaretten-Werbeverbot

Keine Schlupflöcher: Der Chef der Bundesärztekammer setzt auf ein umfassendes Werbeverbot für alle Rauchprodukte.

Plakate für E-Zigaretten und Tabakerhitzer verbieten? Ja, sagt BÄK-Chef Frank Ulrich Montgomery. © Wolfram Steinberg / picture-alliance / dpa

BERLIN. Bei der geplanten Erweiterung des Tabakwerbeverbots sollten aus Sicht von BÄK-Präsident Frank Ulrich Montgomery auch E-Zigaretten und Tabakerhitzer erfasst werden. Die Große Koalition dürfe nicht auf halbem Weg stehen bleiben, sondern müsse endlich Nägel mit Köpfen machen, sagte der Präsident der Bundesärztekammer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag.

Notwendig sei ein umfassendes Werbeverbot für alle Rauchprodukte. Es wäre ein Unding, wenn die Industrie etwa weiter für E-Zigaretten werben dürfe. Milliardenkosten für Kassen

Montgomery argumentierte, die gesetzliche Krankenversicherung müsse Milliarden aufwenden, um die Folgen des Rauchens zu bekämpfen. „Ein vollständiges Werbeverbot und höhere Tabaksteuern können dazu beitragen, diese völlig überflüssigen Ausgaben zu vermeiden.“ Laut dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung sterben schätzungsweise 120.000 Menschen jährlich an den Folgen des Tabakkonsums.

Die Union hatte angekündigt, das internationale Abkommen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Tabakwerbeverbot umzusetzen. Es sieht laut RND das Verbot von Plakatwerbung und eine Einschränkung der Kinowerbung für Tabakprodukte vor. E-Zigaretten und womöglich auch sogenannte Tabakerhitzer sollen demnach aber ausgenommen werden.

In der vorigen Wahlperiode war ein Anlauf am Widerstand der Union gescheitert. Das Kabinett stimmte 2016 einem Entwurf zu, ein Gesetz wurde daraus nie. Verboten ist Tabakwerbung etwa schon in Radio und Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften. (dpa)

