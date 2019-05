Ärzte Zeitung online, 08.05.2019 1

„Historisch niedriger Stand“

Minderjährige greifen seltener zur Flasche

Ade Komasaufen? Junge Menschen trinken deutlich seltener Alkohol, so die BZgA. Die Behörde verbucht den Rückgang als politischen Erfolg.

Jugendliche tragen einen Bierkasten: Die Häufigkeit, mit der Jugendliche und junge Erwachsene Alkohol konsumieren, ist in den letzt 15 Jahren stark zurückgegangen. © Rene Ruprecht/ dpa / picture alliance

BERLIN. Die Zahl der 12- bis 17-Jährigen, die mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, ist in den vergangenen 15 Jahren drastisch gesunken. Das hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in einer Repräsentativbefragung von 7002 Personen im Alter von 12 bis 25 Jahren ermittelt. Die neuen Studiendaten sind am Mittwoch in Berlin präsentiert worden.

Demnach trinken 8,7 Prozent der Jugendlichen dieser Altersgruppe regelmäßig Alkohol, im Jahr 2004 waren es noch 21,2 Prozent. Nach Angaben der BZgA handelt es sich um einen „historisch niedrigen Stand“.

Rückläufig ist auch die Quote bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Jeder Dritte konsumiert den neuen Zahlen zufolge regelmäßig Alkohol, im Jahr 2004 waren es noch 43,6 Prozent.

Nach Ansicht von Behördenleiterin Dr. Heidrun Thaiss sind die Zahlen ein Beleg dafür, dass „die gemeinsamen Anstrengungen in der Alkoholprävention von Bund, Ländern und Kommunen die Zielgruppe erreichen“. (fst)

