Kinder im Auto

Länder wollen Rauchverbot durchsetzen

DÜSSELDORF. Über eine Gesetzesinitiative im Bundesrat wollen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ein Rauchverbot in Autos in Anwesenheit von Minderjährigen oder schwangeren Frauen erreichen. Das Rauchen in solchen Situationen sei unverantwortlich, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Ungeborene Kinder und Minderjährige können sich hier nicht den Gefahren entziehen, die mit dem Passivrauchen einhergehen.“ Die Risiken seien hinlänglich bekannt, betonte er. Hier könne nur eine bundesweite Regelung greifen.

„Rauchen in Autos, in denen Kinder oder Schwangere sitzen, muss verboten werden“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Sie hoffe, dass sich weitere Länder dieser Forderung anschließen.

Bremen hatte im April bereits Zustimmung für ein entsprechendes Verbot signalisiert. Die Gesetzesinitiative soll voraussichtlich am 20. September im Bundesrat vorgestellt werden. (iss/dpa)

