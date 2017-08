Ärzte Zeitung online, 17.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Diagnose Krebs

Baustelle Psychoonkologie

Kommentar von Wolfgang van den Bergh

Die Erfolge in der modernen Krebstherapie können sich sehen lassen. Mehr als die Hälfte aller Krebspatienten werden geheilt. Das sah in den 1980er und 1990er Jahren mit Überlebensraten von maximal 30 Prozent noch ganz anders aus. Bei einigen Krebsarten konnte die 5-Jahres-Überlebensrate sogar auf über 90 Prozent verbessert werden. Neuartige Forschungsansätze sind auf dem Vormarsch, die erste Gentherapie zur Behandlung von Krebspatienten steht in den USA kurz vor der Zulassung.

Erfolgsmeldungen, die einen Bereich ziemlich ausklammern: die Psychoonkologie. Mangelnde Integration in die Behandlungsprozesse sowie immer wieder Probleme bei der Abrechnung solcher Leistungen beklagen Teilnehmer des Weltkongresses für Psychoonkologie. Es kann nicht sein, dass die psychoonkologische Expertise beim Tumor-Board eher selten gehört wird.

Wenn die Zahlen stimmen, wonach die Hälfte der Krebspatienten psychisch belastet ist, dann gehört eine bedarfsgerechte psychoonkologische Betreuung ins Pflichtenheft des Therapiekonzepts. So sieht es auch der nationale Krebsplan vor.

Innovation und Fortschritt mögen die Treiber in der onkologischen Versorgung sein, doch bitte nicht auf Kosten einer adäquaten psychoonkologischen Betreuung.

Lesen Sie dazu auch:

Diagnose "Krebs": Hilfe für die Seele gefordert



Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Magen-Karzinom Bitterer Tropfen Zwei Gläser Wein? Das lass lieber sein! Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. mehr »