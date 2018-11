Ärzte Zeitung online, 21.11.2018 1

Psychotherapeuten

Wider die Verrohung der Sprache

BERLIN. Psychotherapeuten wollen gegen die Verrohung in der Sprache angehen. Bei der Veranstaltung „Macht Sprache Gewalt?“ in Berlin waren sich die Teilnehmer einig, dass Psychotherapeuten in der Öffentlichkeit mehr über die Folgen aggressiver Kommunikation aufklären sollten.

Gerade Politiker nutzten Sprache, um die Gesellschaft zu spalten. Nach Ansicht von Barbara Lubisch, Vorsitzende der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, könnte das Motto künftig sein: Raus aus der Praxis, rein in die Politik. (juk)

